По информации издания, после конфликта на Украине государство начало проверку бомбоубежищ. Оказалось, что в стране только 580 бункеров, которые могут вместить менее 480 тысяч человек, отметило издание.

Немцы освистали канцлера Германии Олафа Шольца на фестивале Социал-демократической партии (СДПГ) в городе Фалькензе, сообщил Bild. Главу правительства ФРГ обвинили в провоцировании эскалации на Украине, передает «Радиоточка НСН».

