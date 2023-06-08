СМИ: бомбоубежищ в Германии хватит только на 0,5% населения

Бункеров и бомбоубежищ в Германии хватит лишь на 0,5% населения страны. Об этом пишет журнал WirtschaftsWoche.

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По информации издания, после конфликта на Украине государство начало проверку бомбоубежищ. Оказалось, что в стране только 580 бункеров, которые могут вместить менее 480 тысяч человек, отметило издание.

Немцы освистали канцлера Германии Олафа Шольца на фестивале Социал-демократической партии (СДПГ) в городе Фалькензе, сообщил Bild. Главу правительства ФРГ обвинили в провоцировании эскалации на Украине, передает «Радиоточка НСН».

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