СМИ: бомбоубежищ в Германии хватит только на 0,5% населения
8 июня 202322:57
Бункеров и бомбоубежищ в Германии хватит лишь на 0,5% населения страны. Об этом пишет журнал WirtschaftsWoche.
По информации издания, после конфликта на Украине государство начало проверку бомбоубежищ. Оказалось, что в стране только 580 бункеров, которые могут вместить менее 480 тысяч человек, отметило издание.
Немцы освистали канцлера Германии Олафа Шольца на фестивале Социал-демократической партии (СДПГ) в городе Фалькензе, сообщил Bild. Главу правительства ФРГ обвинили в провоцировании эскалации на Украине, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru