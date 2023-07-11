Зеленский возмутился неготовностью НАТО пригласить Украину в альянс
Президент Украины Владимир Зеленский возмутился по поводу того, что в НАТО не планируют принимать конкретных решений о сроках приглашения страны в альянс. Сообщение он опубликовал в Telegram-канале.
«Это похоже на то, что нет готовности ни пригласить Украину в НАТО, ни сделать ее членом альянса», — написал он.
Ситуацию он назвал беспрецедентной и абсурдной.
Ранее генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что предложил отменить для Украины план действий по вступлению в альянс. Перед началом саммита стран НАТО в Вильнюсе он отметил, что это позволит Киеву сократить процесс присоединения к альянсу. По словам Столтенберга, Украине также необходимо предоставить пакет многолетней поддержки.
При этом помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что «асписания» сроков вступления Украины в НАТО не существует, передает «Радиоточка НСН».
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