Зеленский возмутился неготовностью НАТО пригласить Украину в альянс

Президент Украины Владимир Зеленский возмутился по поводу того, что в НАТО не планируют принимать конкретных решений о сроках приглашения страны в альянс. Сообщение он опубликовал в Telegram-канале.

«Это похоже на то, что нет готовности ни пригласить Украину в НАТО, ни сделать ее членом альянса», — написал он.

Ситуацию он назвал беспрецедентной и абсурдной.