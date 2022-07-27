Зеленский внес в Раду кандидатуру нового генпрокурора
Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду постановление о назначении нового генерального прокурора страны. Об этом сообщается на официальном сайте парламента.
Глава государства предложил на пост главы надзорного ведомства кандидатуру депутата от партии «Слуга народа» Андрея Костина, пишет Ura.ru.
«Проект постановления о предоставлении согласия на назначение Костина А.Е. на должность генерального прокурора. Инициатор законопроекта: Владимир Зеленский», — указано в сообщении на сайте Рады.
Ранее Зеленский отстранил от должности генпрокурора Ирину Венедиктову; президент указал, что это связано со случаями госизмен среди сотрудников ведомства. Верховная рада 19 июля прекратила полномочия Венедиктовой, напоминает RT.
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