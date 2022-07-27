Зеленский внес в Раду кандидатуру нового генпрокурора

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду постановление о назначении нового генерального прокурора страны. Об этом сообщается на официальном сайте парламента.

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Глава государства предложил на пост главы надзорного ведомства кандидатуру депутата от партии «Слуга народа» Андрея Костина, пишет Ura.ru.

«Проект постановления о предоставлении согласия на назначение Костина А.Е. на должность генерального прокурора. Инициатор законопроекта: Владимир Зеленский», — указано в сообщении на сайте Рады.

Ранее Зеленский отстранил от должности генпрокурора Ирину Венедиктову; президент указал, что это связано со случаями госизмен среди сотрудников ведомства. Верховная рада 19 июля прекратила полномочия Венедиктовой, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ГенпрокуратураВладимир ЗеленскийУкраина
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