Зеленский: В ВСУ служат 880 тысяч человек

В Вооруженных силах Украины служат 880 тысяч человек, заявил президент страны Владимир Зеленский в интервью ARD.

Нарышкин: Судьба Украины при режиме Зеленского печальна
«А при этом у нас 30 миллионов человек сейчас, сейчас конкретно 30 миллионов людей работают, а даже может больше немного», - сказал он, добавив, что точную цифру назвать не может.

В декабре Зеленский заявил, что численность сухопутных подразделений украинской армии составляет около 600 тысяч человек, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Глава службы внешней разведки Сергей Нарышкин, в свою очередь, назвал печальной судьбу Украины при президентстве Зеленского.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Телеграм-канал Зеленского
ТЕГИ:ВСУВладимир Зеленский

Горячие новости

Все новости

партнеры