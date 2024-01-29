Зеленский: В ВСУ служат 880 тысяч человек
29 января 202411:23
В Вооруженных силах Украины служат 880 тысяч человек, заявил президент страны Владимир Зеленский в интервью ARD.
«А при этом у нас 30 миллионов человек сейчас, сейчас конкретно 30 миллионов людей работают, а даже может больше немного», - сказал он, добавив, что точную цифру назвать не может.
В декабре Зеленский заявил, что численность сухопутных подразделений украинской армии составляет около 600 тысяч человек, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Глава службы внешней разведки Сергей Нарышкин, в свою очередь, назвал печальной судьбу Украины при президентстве Зеленского.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru