Зеленский в поздравлении Маккарти выразил надежду на продолжение США помощи Украине

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил республиканца Кевина Маккарти с избранием на пост спикера палаты представителей Конгресса США и выразил надежду на то, что Соединенные Штаты продолжат помогать Украине.

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«Мы рассчитываем на вашу постоянную поддержку и дальнейшую помощь США», — написал украинский президент в Twitter.

По словам Зеленского, «поддержка США во всех областях была жизненно важной для Украины», пишет Газета.ru.

Ранее в 15-м туре голосования в палате представителей конгресса США за лидера республиканцев Кевина Маккарти проголосовали 216 законодателей. Этого хватило для избрания нового спикера: шесть конгрессменов не поддержали ни одного из кандидатов на пост главы палаты, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Telegram-канал Владимира Зеленского
ТЕГИ:ПомощьСШАВладимир Зеленский
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