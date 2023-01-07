Зеленский в поздравлении Маккарти выразил надежду на продолжение США помощи Украине

«Мы рассчитываем на вашу постоянную поддержку и дальнейшую помощь США», — написал украинский президент в Twitter.

По словам Зеленского, «поддержка США во всех областях была жизненно важной для Украины», пишет Газета.ru.

Ранее в 15-м туре голосования в палате представителей конгресса США за лидера республиканцев Кевина Маккарти проголосовали 216 законодателей. Этого хватило для избрания нового спикера: шесть конгрессменов не поддержали ни одного из кандидатов на пост главы палаты, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

