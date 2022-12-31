«Поставка комплексов Patriot сейчас, а также вопрос о поставке Украине дополнительных комплексов Patriot в будущем представляют проблемы, которые будут стоять перед конгрессом как в законодательной, так и в надзорной сферах его деятельности», — сообщают американские эксперты.

По их данным, батареи Patriot и соответствующие ракеты-перехватчики могут изъять из действующих подразделений и запасов американских сухопутных войск для передачи Киеву. Из-за этого «могут возникнуть потенциальные риски» на Центральном или Индо-Тихоокеанском направлениях, а также собьет циклы подготовки и модернизации ВС США.

Специалисты рекомендовали конгрессменам обсудить последствия поставки Patriot Украине для готовности армейских и боевых командований США.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью агентству DPA заявил, что поставки вооружений Украине странами альянса «быстро приведут к перемирию», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



