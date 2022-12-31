Конгрессу предложили спрогнозировать последствия для ВС США в связи с передачей Patriot Украине
Исследовательская служба конгресса США подготовила для законодателей сводную информацию в связи с решением Вашингтона направить Украине зенитно-ракетные комплексы Patriot. В документе сообщается о возможных проблемах из-за поставок оружия Киеву, сообщает RT.
«Поставка комплексов Patriot сейчас, а также вопрос о поставке Украине дополнительных комплексов Patriot в будущем представляют проблемы, которые будут стоять перед конгрессом как в законодательной, так и в надзорной сферах его деятельности», — сообщают американские эксперты.
По их данным, батареи Patriot и соответствующие ракеты-перехватчики могут изъять из действующих подразделений и запасов американских сухопутных войск для передачи Киеву. Из-за этого «могут возникнуть потенциальные риски» на Центральном или Индо-Тихоокеанском направлениях, а также собьет циклы подготовки и модернизации ВС США.
Специалисты рекомендовали конгрессменам обсудить последствия поставки Patriot Украине для готовности армейских и боевых командований США.
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью агентству DPA заявил, что поставки вооружений Украине странами альянса «быстро приведут к перемирию», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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