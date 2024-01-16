«Крым не трогать!»: Депутат Заварзин напомнил условия для переговоров с Украиной

«Мы поставили условия, когда были переговоры в Турции – нейтральность, вывести все войска, вооружения, Крым не трогать, ликвидировать все банды и формирования… Наши условия понятны, они не изменились. Мы идем вперед, мы на правильном пути, победа будет за нами», - сказал Заварзин.

Он отметил, что любые переговоры с Украиной будут невозможны, пока киевские власти не отменят мораторий на их проведение с Москвой. По словам депутата, отчетливо видно, как Зеленский «бегает в агонии» на фоне провала контрнаступления ВСУ.

«Пусть Зеленский сперва отменит мораторий на переговоры. На Украине был принят закон, запрещающий их вести. Пусть сперва отменят мораторий, прежде чем говорить о каких-то переговорах, и будем вести дальше разговор. Сейчас они бегают в агонии по всем этажам, по всем странам и просят, чтобы им помогли. Они уже не знают, что им делать, Зеленский замучил всю Европу, бегает как цыган», - добавил Заварзин.

Ранее, 16 января, РИА Новости со ссылкой на неназванный источник в Москве сообщило, что в случае реализации переговоров по конфликту на Украине они будут проводиться не на основе «формулы» Зеленского, а между Москвой и Киевом, исходя из ситуации «на земле», передает «Радиоточка НСН».

