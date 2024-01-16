«Крым не трогать!»: Депутат Заварзин напомнил условия для переговоров с Украиной

Зеленский бегает в агонии на фоне провала контрнаступления ВСУ, однако переговоры возможны лишь после отмены Киевом моратория на них, отметил в эфире НСН Виктор Заварзин. 

Условия России к Украине не изменились, Киев должен, в частности, отказаться от притязаний на Крым, ликвидировать все бандформирования и отказаться от вступления в НАТО, заявил член комитета Госдумы по обороне генерал-полковник в отставке Виктор Заварзин в интервью НСН.

Ранее американский миллиардер Илон Маск выразил надежду на организацию мирного саммита по Украине по просьбе президента Владимира Зеленского. Так он отреагировал на слова президента Швейцарии Виолы Амхерд, заявившей, что Зеленский попросил ее организовать мирный саммит «высокого уровня» по Украине.

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«Мы поставили условия, когда были переговоры в Турции – нейтральность, вывести все войска, вооружения, Крым не трогать, ликвидировать все банды и формирования… Наши условия понятны, они не изменились. Мы идем вперед, мы на правильном пути, победа будет за нами», - сказал Заварзин.

Он отметил, что любые переговоры с Украиной будут невозможны, пока киевские власти не отменят мораторий на их проведение с Москвой. По словам депутата, отчетливо видно, как Зеленский «бегает в агонии» на фоне провала контрнаступления ВСУ.

«Пусть Зеленский сперва отменит мораторий на переговоры. На Украине был принят закон, запрещающий их вести. Пусть сперва отменят мораторий, прежде чем говорить о каких-то переговорах, и будем вести дальше разговор. Сейчас они бегают в агонии по всем этажам, по всем странам и просят, чтобы им помогли. Они уже не знают, что им делать, Зеленский замучил всю Европу, бегает как цыган», - добавил Заварзин.

Ранее, 16 января, РИА Новости со ссылкой на неназванный источник в Москве сообщило, что в случае реализации переговоров по конфликту на Украине они будут проводиться не на основе «формулы» Зеленского, а между Москвой и Киевом, исходя из ситуации «на земле», передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: youtube.com/@NATO
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