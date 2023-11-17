Зеленский уволил замглавы Службы внешней разведки
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении заместителя главы службы внешней разведки Александра Тарасовского. Документ опубликован на сайте главы государства.
Причина увольнения не называется. Тарасовский не комментировал ситуацию.
Тарасовский возглавлял Службу внешней разведки с января 2022 года. До этого он занимал различные должности в Службе безопасности Украины (СБУ).
Зеленский ранее заявил о планах Москвы по смене власти в Киеве. По его словам, Россия якобы намерена организовать протесты в столице Украины, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru