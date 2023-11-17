Зеленский уволил замглавы Службы внешней разведки

Причина увольнения не называется. Тарасовский не комментировал ситуацию.

Тарасовский возглавлял Службу внешней разведки с января 2022 года. До этого он занимал различные должности в Службе безопасности Украины (СБУ).

Зеленский ранее заявил о планах Москвы по смене власти в Киеве. По его словам, Россия якобы намерена организовать протесты в столице Украины, передает «Радиоточка НСН».

