Умеров представил нового командующего силами специальных операций ВСУ
15 ноября 202321:46
Министр обороны Украины Рустем Умеров представил личному составу нового командующего силами специальных операций (ССО) Вооруженных сил страны Сергея Лупанчука, пишут СМИ.
Президент Украины Владимир Зеленский 3 ноября назначил Лупанчука новым командующим силами специальных операций. Другим указом глава государства уволил Виктора Хоренко, занявшего этот пост в июле прошлого года.
Силы специальных операций ВСУ образованы в 2016 году. Подразделение занимается разведкой обучает полицейских и военных, отмечает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru