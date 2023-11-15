Умеров представил нового командующего силами специальных операций ВСУ

Министр обороны Украины Рустем Умеров представил личному составу нового командующего силами специальных операций (ССО) Вооруженных сил страны Сергея Лупанчука, пишут СМИ.

Минобороны Украины не подтвердило информацию о предстоящих отставках командующих

Президент Украины Владимир Зеленский 3 ноября назначил Лупанчука новым командующим силами специальных операций. Другим указом глава государства уволил Виктора Хоренко, занявшего этот пост в июле прошлого года.

Силы специальных операций ВСУ образованы в 2016 году. Подразделение занимается разведкой обучает полицейских и военных, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: youtube.com/@RadaTVchannel / скриншот
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