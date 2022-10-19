Зеленский уволил призывавшего убивать русских посла в Казахстане
Президент Украины Владимир Зеленский уволил посла в Казахстане Петра Врублевского. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.
«Уволить Врублевского Петра Юрьевича с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Республике Казахстан», — указано в документе.
Ранее Врублевский стал участником скандала: в августе в соцсетях появилась видеозапись, на которой дипломат заявил, что киевские власти пытаются убить как можно больше русских. Украинского посла вызвали в МИД Казахстана, указав на неприемлемость подобных высказываний. Врублевский извинился, однако не был выдворен из страны, отмечает телеканал «360».
В МИД России позже заявили, что Астана обещала в «самые сжатые сроки» выслать украинского посла, но не сделала этого. В октябре после серии переговоров посол РФ в Астане Алексей Бородавкин сообщил, что Врублевский не сохранит свой пост, пишет Газета.ру.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,3 млн+9 474 / сут.
Умерли
389 тыс.+91 / сут.
Выздоровели
20,6 млн+20 252 / сут.
- В районе Энергодара отбили попытку украинского десанта захватить ЗАЭС
- ВСУ ударили из РСЗО HIMARS по администрации Энергодара
- Боррель извинился за свое высказывание о «джунглях» вне Евросоюза
- Пескову неизвестно о создании нового федерального округа в России
- Развожаев: В Севастополе сработала система ПВО
- Стремоусов: Херсон превращается в крепость
- Глава МИД ФРГ предложила Европе отказаться от «безопасности вместе с Россией»
- СМИ: «Роснано» могут ликвидировать из-за санкций
- Глава МАГАТЭ удивился знаниям Путина про Запорожскую АЭС
- Американский миллиардер Экман заявил, что Украина должна оставить Крым России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru