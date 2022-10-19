Зеленский уволил призывавшего убивать русских посла в Казахстане

Президент Украины Владимир Зеленский уволил посла в Казахстане Петра Врублевского. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

«Уволить Врублевского Петра Юрьевича с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Республике Казахстан», — указано в документе.

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Ранее Врублевский стал участником скандала: в августе в соцсетях появилась видеозапись, на которой дипломат заявил, что киевские власти пытаются убить как можно больше русских. Украинского посла вызвали в МИД Казахстана, указав на неприемлемость подобных высказываний. Врублевский извинился, однако не был выдворен из страны, отмечает телеканал «360».

В МИД России позже заявили, что Астана обещала в «самые сжатые сроки» выслать украинского посла, но не сделала этого. В октябре после серии переговоров посол РФ в Астане Алексей Бородавкин сообщил, что Врублевский не сохранит свой пост, пишет Газета.ру.

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ФОТО: Telegram / V_Zelenskiy_official
ТЕГИ:КазахстанПосолУкраинаВладимир Зеленский
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