Захарова: Заявления посла Украины доказывают античеловеческую сущность Киева

Заявления посла Украины в Казахстане в очередной раз доказывают террористическую, античеловеческую сущность Киева. Такое заявление сделала представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее в Сети появилось видео, на котором посол Украины в Нур-Султане Петр Врублевский заявил, что украинский режим старается убить «как можно больше» русских. Следственный комитет РФ проведет юридическую оценку высказываний дипломата.

Захарова также выразила уверенность, что такие заявления не останутся не замеченными в Нур-Султане. По ее словам, в интернете уже появились петиции с призывами депортации Врублевского.

Власти РФ объявили о проведении военной операции на территории Украины рано утром 24 февраля. Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида». Также в качестве цели называлась «демилитаризация» Украины. Около 10 млн мирных граждан Украины были вынуждены покинуть свою страну.

