Верховная рада уволила главу СБУ Баканова

Верховная рада официально уволила Ивана Баканова с поста главы Службы безопасности Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на депутата Алексея Гончаренко.

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Ранее президент Украины Владимир Зеленский отстранил от занимаемых должностей Баканова, а также генпрокурора Украины Ирину Венедиктову. Это решение объяснили многочисленными фактами госизмены сотрудников двух ведомств. Во вторник профильный комитет Рады поддержал увольнение Баканова.

«Парламент уволил Ивана Баканова с поста главы СБУ. За - 265 депутатов», - сообщил Гончаренко.

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ФОТО: Официальный сайт партии «Слуга народа»
ТЕГИ:Верховная РадаУкраинаУвольнениеСБУ
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