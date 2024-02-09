Зеленский уволил начальника генштаба ВСУ Шапталу

Президент Владимир Зеленский отправил в отставку начальника генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергея Шапталу. Об этом он заявил в видеообращении в своем Telegram-канале.

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На эту должность по предложению нового главкома ВСУ Александра Сырского назначен Анатолий Баргилевич. Ранее он командовал силами территориальной обороны.

«Я благодарю генерал-лейтенанта Сергея Шапталу за службу в течение этих двух лет войны», - сказал Зеленский.

Президент Украины 8 февраля объявил об отставке Валерия Залужного с поста главкома ВСУ. Военачальнику присвоено звание Героя Украины, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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