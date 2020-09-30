Зеленский уволил «мерзавца» Фокина из делегации по Донбассу за мирный настрой

Президент Украины Владимир Зеленский принял решение об увольнении Витольда Фокина с поста первого заместителя главы делегации Киева в трёхсторонней контактной группе по Донбассу. Об этом проинформировал офис главы государства.

Увольнение может быть связано с публичными высказываниями Фокин. В недавнем в интервью одному из украинских изданий он заявил, что принятие особого статуса Донбасса скорее всего приведёт к миру. Кроме того, он выступил за всеобъемлющую амнистию.