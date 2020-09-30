Зеленский уволил «мерзавца» Фокина из делегации по Донбассу за мирный настрой
Президент Украины Владимир Зеленский принял решение об увольнении Витольда Фокина с поста первого заместителя главы делегации Киева в трёхсторонней контактной группе по Донбассу. Об этом проинформировал офис главы государства.
Увольнение может быть связано с публичными высказываниями Фокин. В недавнем в интервью одному из украинских изданий он заявил, что принятие особого статуса Донбасса скорее всего приведёт к миру. Кроме того, он выступил за всеобъемлющую амнистию.
Теперь уже бывший первый замглавы украинской делегации также констатировал, что не видит признаков войны Киева с Москвой на территории Донбасса. Псое этого Фокин сам заявил, что готов уйти в отставку, если его позиция и предложения не будут восприняты должным образом, отмечает RT.
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков назвал заявления Фокина «провокационными», а его самого «мерзавцем». В администрации Зеленского пояснили, что слова Фокина — это его личное мнение.
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