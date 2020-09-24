Зеленскому предрекли «трагические последствия» при срыве местных выборов
Украинский политолог, экс-советник Кучмы Олег Соскин в эфире НСН объяснил, что введение в стране чрезвычайного или военного положения для отмены выборов вызовет у населения крайне негативную реакцию.
Местные выборы на Украине могут не состояться в случае введения в стране чрезвычайного или военного положения. Об этом заявил бывший заместитель главы Центризбиркома Украины Андрей Магера. При этом, по его словам, количество заболевших коронавирусом не влияет на проведение выборов, а попадание города в «красную» зону адаптивного карантина не может стать основанием для отмены выборов в этом населенном пункте.
Украинский политолог Олег Соскин в эфире НСН констатировал, что из-за боязни проиграть местные выборы власть может решиться на чрезвычайные меры, например, введение военного положения.
«У правящей партии серьезный спад поддержки населения. Ожидается, что местные выборы будут проиграны. Зеленскому поставлена задача - во что бы то ни стало не допустить этого. Они прорабатывают варианты, как это сделать. Один из вариантов – военное положение. Теоретически это возможно сделать. Но последствия такого шага приведут к полной утрате поддержки Зеленского и его партии», - отметил он.
Собеседник НСН добавил, что последствия такого решения будет воспринято жителями страны очень негативно. Соскин не исключает взрыв общественного недовольства на фоне тяжелой экономической ситуации, роста заболевания коронавирусом и происходящими волнениями в соседней Белоруссии.
«Сейчас нигде нет экономических успехов. Но в такие периоды власть должна быть особенно осторожна в принятии непопулярных решений. А люди хотят избрать новую власть в своих городах и влиять на нее. Так что население воспримет возможное введение ЧС очень негативно. Те, кто себя выдвинул, тоже расстроятся. Может начаться цепная реакция, может сработать принцип домино. У Зеленского и без того низкий уровень поддержки. Могут произойти любые события. Учитывая дестабилизацию в Белоруссии, в других странах, обстановку с этим COVID-19. Если они на это пойдут, это может привести к совершенно непредсказуемым последствиям. А для Зеленского и его окружения – к трагическим», - указал политолог.
22 сентября на сайте украинского парламента появился проект закона, принятие которого позволит участвовать в голосовании избирателям с высокой температурой. Ранее в ЦИК заявили о разработке алгоритма проведения местных выборов 25 октября с учетом карантинных ограничений. Среди рекомендаций там указывается соблюдение социальной дистанции, обеспечение дезинфекторами, отдельные кабинки для людей с симптомами ОРВИ и запрет на публичные мероприятия внутри помещений.
На 24 сентября 2020 года в Украине зафиксировано 188 106 случаев заражения коронавирусом. За последние сутки число зараженных выросло на 3 372 человека.
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