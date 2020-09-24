Зеленскому предрекли «трагические последствия» при срыве местных выборов

Местные выборы на Украине могут не состояться в случае введения в стране чрезвычайного или военного положения. Об этом заявил бывший заместитель главы Центризбиркома Украины Андрей Магера. При этом, по его словам, количество заболевших коронавирусом не влияет на проведение выборов, а попадание города в «красную» зону адаптивного карантина не может стать основанием для отмены выборов в этом населенном пункте.

Украинский политолог Олег Соскин в эфире НСН констатировал, что из-за боязни проиграть местные выборы власть может решиться на чрезвычайные меры, например, введение военного положения.

«У правящей партии серьезный спад поддержки населения. Ожидается, что местные выборы будут проиграны. Зеленскому поставлена задача - во что бы то ни стало не допустить этого. Они прорабатывают варианты, как это сделать. Один из вариантов – военное положение. Теоретически это возможно сделать. Но последствия такого шага приведут к полной утрате поддержки Зеленского и его партии», - отметил он.

Собеседник НСН добавил, что последствия такого решения будет воспринято жителями страны очень негативно. Соскин не исключает взрыв общественного недовольства на фоне тяжелой экономической ситуации, роста заболевания коронавирусом и происходящими волнениями в соседней Белоруссии.