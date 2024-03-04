Зеленский уволил командующего силами поддержки ВСУ

Президент снял Дмитрия Герегу с должности командующего силами поддержки. На его место назначен Александр Яковц. Причина решения не озвучена.

Зеленский 8 февраля объявил об отставке Валерия Залужного с поста главкома ВСУ и назначении на его место Александра Сырского. Также должности лишился начальник генштаба Сергей Шаптала.

На пресс-конференции с главой правительства Нидерландов Марком Рютте президент Украины признал, что ВСУ не смогут защитить Харьков, если российские силы продолжат успешное наступление, напоминает «Радиоточка НСН».

