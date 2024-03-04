Зеленский уволил командующего силами поддержки ВСУ
Президент Владимир Зеленский сменил командующего силами поддержки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Указы опубликованы на сайте главы государства.
Президент снял Дмитрия Герегу с должности командующего силами поддержки. На его место назначен Александр Яковц. Причина решения не озвучена.
Зеленский 8 февраля объявил об отставке Валерия Залужного с поста главкома ВСУ и назначении на его место Александра Сырского. Также должности лишился начальник генштаба Сергей Шаптала.
На пресс-конференции с главой правительства Нидерландов Марком Рютте президент Украины признал, что ВСУ не смогут защитить Харьков, если российские силы продолжат успешное наступление, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru