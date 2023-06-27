Зеленский уволил главу «Укроборонпрома»
Президент Украины Владимир Зеленский уволил главу государственного концерна «Укроборонпром» Юрия Гусева. Об этом сообщает РИА Новости.
Местные СМИ связывают увольнение с провалом ракетной программы оборонного предприятия. Место Гусева займет экс-глава харьковского завода имени Малышева Герман Сметанин.
Перед ним, отмечают, поставлены три главные задачи: увеличить производство оружия, избавить отрасль от коррупции и довести до конца реформу ВПК.
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