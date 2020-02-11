Зеленский уволил главу своего офиса Богдана
Президент Украины Владимир Зеленский принял решение отправить в отставку руководителя своего офиса Андрея Богдана. Указ об увольнении появился на сайте украинского лидера. Богдана на этом посту, согласно другому указу, сменил помощник Зеленского Андрей Ермак.
В прошлом месяце глава кабинета министров Украины Алексей Гончарук подал прошение об отставке после скандальной истории с аудиозаписью, сделанной якобы на заседании правительства, отмечает RT. В ней Гончарук нелестно отзывается о способности Зеленского разбираться в экономике.
Однако президент решил не увольнять премьера. Как заявил Владимир Зеленский, он даёт шанс правительству для решения насущных общественных проблем.
Относительно нового главы офиса президента Украины известно, что он — юрист с 20-летним опытом работы, Андрей Ермак также занимался адвокатской деятельностью, отмечает Газета.ру. Ранее в украинских СМИ всплыла информация, что Богдан уволен якобы из-за конфликта именно с Ермаком.
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