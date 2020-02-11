Зеленский уволил главу своего офиса Богдана

Президент Украины Владимир Зеленский принял решение отправить в отставку руководителя своего офиса Андрея Богдана. Указ об увольнении появился на сайте украинского лидера. Богдана на этом посту, согласно другому указу, сменил помощник Зеленского Андрей Ермак.

В прошлом месяце глава кабинета министров Украины Алексей Гончарук подал прошение об отставке после скандальной истории с аудиозаписью, сделанной якобы на заседании правительства, отмечает RT. В ней Гончарук нелестно отзывается о способности Зеленского разбираться в экономике.