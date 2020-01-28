Рар: У Зеленского могут появиться проблемы на родине

28 января 202022:00

Политолог Александр Рар специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.

1

В проект новой Конституции РФ внесли более 100 поправок

В Конституцию предложено внести более ста поправок. Рабочая группа сообщает, что их принятие повысит благосостояние россиян.

Александр Рар: «Думаю, что одна из главных целей – действительно где-то откорректировать определенные моменты в Конституции, направленные на то, чтобы российское правительство начало бы решать социальные проблемы», – говорит Александр Рар в эфире НСН

2

Зеленский обвинил СССР в начале Второй мировой войны

Президент Владимир Зеленский назвал Советский Союз виновником Второй мировой войны. Такое заявление украинский лидер сделал во время визита в Польшу. Кремль назвал позицию Зеленского неприемлемой и оскорбительной для ветеранов.

Александр Рар: «У Зеленского могут появиться большие проблемы у себя на родине. Украина – это очень сложная страна. На Западе очень развит украинский национализм, там живут потомки тех людей, которые до, во время и после Второй мировой войны сражались с коммунистической системой, даже сотрудничали с Гитлером. Но подавляющее большинство украинцев живет на востоке Украины, с которыми Зеленский должен считаться. Эти люди сражались с фашизмом, я думаю, они такой пропольской позиции своего президента не приемлют», – комментирует политолог для НСН

3

Медведев назвал условия выполнения указов Путина

Дмитрий Медведев уверен, что для успешного выполнения социальных инициатив, которые Владимир Путин анонсировал во время послания Федеральному Собранию, необходимо откорректировать законодательство в регионах.

Александр Рар: «Действительно в регионах может не хватать денег для проведения амбициозных проектов, которые озвучил ранее Владимир Путин. Кроме того, мне кажется, что нужно в законодательство в регионах ввести четкое установление, как правильно бороться с коррупцией», – предполагает он в беседе с НСН

4

Январь побил температурные рекорды

Январь 2020 года уже стал самым теплым месяцем за всю историю метеонаблюдений, температура воздуха превышает привычные показатели на 9 градусов.

Александр Рар: «Да, есть причина бить тревогу. Как житель Германии, я считаю, что немецкое правительство правильно делает, что радикально начинает менять законодательство у себя в стране для создания практических условия по борьбе с загрязнением климата. Кроме того, Евросоюз, где, кстати, во второй половине этого года председательствовать будет Германия, изобрел программу для создания «зеленых» экономик в Европе и за ее пределами. Поэтому большой великий Зеленый альянс всех народов и стран уже не за горами», – подытоживает Александр Рар в интервью НСН

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О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

ФОТО: РИА Новости/Михаил Воскресенский
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