Рар: У Зеленского могут появиться проблемы на родине
Политолог Александр Рар специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
В проект новой Конституции РФ внесли более 100 поправок
В Конституцию предложено внести более ста поправок. Рабочая группа сообщает, что их принятие повысит благосостояние россиян.
Александр Рар: «Думаю, что одна из главных целей – действительно где-то откорректировать определенные моменты в Конституции, направленные на то, чтобы российское правительство начало бы решать социальные проблемы», – говорит Александр Рар в эфире НСН.
Зеленский обвинил СССР в начале Второй мировой войны
Президент Владимир Зеленский назвал Советский Союз виновником Второй мировой войны. Такое заявление украинский лидер сделал во время визита в Польшу. Кремль назвал позицию Зеленского неприемлемой и оскорбительной для ветеранов.
Александр Рар: «У Зеленского могут появиться большие проблемы у себя на родине. Украина – это очень сложная страна. На Западе очень развит украинский национализм, там живут потомки тех людей, которые до, во время и после Второй мировой войны сражались с коммунистической системой, даже сотрудничали с Гитлером. Но подавляющее большинство украинцев живет на востоке Украины, с которыми Зеленский должен считаться. Эти люди сражались с фашизмом, я думаю, они такой пропольской позиции своего президента не приемлют», – комментирует политолог для НСН.
Медведев назвал условия выполнения указов Путина
Дмитрий Медведев уверен, что для успешного выполнения социальных инициатив, которые Владимир Путин анонсировал во время послания Федеральному Собранию, необходимо откорректировать законодательство в регионах.
Александр Рар: «Действительно в регионах может не хватать денег для проведения амбициозных проектов, которые озвучил ранее Владимир Путин. Кроме того, мне кажется, что нужно в законодательство в регионах ввести четкое установление, как правильно бороться с коррупцией», – предполагает он в беседе с НСН.
Январь побил температурные рекорды
Январь 2020 года уже стал самым теплым месяцем за всю историю метеонаблюдений, температура воздуха превышает привычные показатели на 9 градусов.
Александр Рар: «Да, есть причина бить тревогу. Как житель Германии, я считаю, что немецкое правительство правильно делает, что радикально начинает менять законодательство у себя в стране для создания практических условия по борьбе с загрязнением климата. Кроме того, Евросоюз, где, кстати, во второй половине этого года председательствовать будет Германия, изобрел программу для создания «зеленых» экономик в Европе и за ее пределами. Поэтому большой великий Зеленый альянс всех народов и стран уже не за горами», – подытоживает Александр Рар в интервью НСН.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.