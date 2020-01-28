Рар: У Зеленского могут появиться проблемы на родине

Александр Рар: «У Зеленского могут появиться большие проблемы у себя на родине. Украина – это очень сложная страна. На Западе очень развит украинский национализм, там живут потомки тех людей, которые до, во время и после Второй мировой войны сражались с коммунистической системой, даже сотрудничали с Гитлером. Но подавляющее большинство украинцев живет на востоке Украины, с которыми Зеленский должен считаться. Эти люди сражались с фашизмом, я думаю, они такой пропольской позиции своего президента не приемлют», – комментирует политолог для НСН.

