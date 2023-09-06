Зеленский уволил главу администрации подконтрольной Украине части ДНР
6 сентября 202305:02
Украинский лидер Владимир Зеленский уволил главу военно-гражданской администрации подконтрольной Киеву части Донецкой народной республики Павла Кириленко, сказано в приказе на сайте президента.
Согласно документу, Кириленко уволен, после того, как подал соответствующее заявление.
Ранее министр обороны Украины Алексей Резников подтвердил, что передал официальное заявление об отставке со своей должности в Верховную раду, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Зеленский уволил главу администрации подконтрольной Украине части ДНР
- В Пентагоне заявили, что у США осталось менее 6 млрд долларов для помощи Украине
- «Аэрофлот» завершил урегулирование отношений с AerCap по 18 лайнерам
- СМИ: более 3 млн украинцев могут не вернуться домой из-за границы
- В Подмосковье в ДТП с фурой погибли два сотрудника ГИБДД
- Пентагон: нечего сообщить о поставках Украине снарядов с обедненным ураном
- Антонов: Скорого возвращения захваченных в США российских дипобъектов не просматривается
- Экс-глава СБУ заявил об отделе, занимающегося убийствами
- Минобороны РФ: в Брянской области уничтожен украинский беспилотник
- Байден посетит саммит G20, несмотря на коронавирус у жены
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru