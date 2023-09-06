Зеленский уволил главу администрации подконтрольной Украине части ДНР

Украинский лидер Владимир Зеленский уволил главу военно-гражданской администрации подконтрольной Киеву части Донецкой народной республики Павла Кириленко, сказано в приказе на сайте президента.

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Согласно документу, Кириленко уволен, после того, как подал соответствующее заявление.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников подтвердил, что передал официальное заявление об отставке со своей должности в Верховную раду, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Telegram-канал Зеленского
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