Зеленский уволил генерал-майора Гнатова с должности командующего ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский издал указ об увольнении генерал-майора Андрея Гнатова с поста командующего объединенными силами Вооруженных сил Украины (ВСУ). Соответствующий указ был опубликовал на официальном сайте главы государства.

Причины принятого решения в документе не уточняются.

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Гнатов занимал эту должность с 24 июня 2024 года.

21 мая 2024 года Следственный комитет России сообщил, что Гнатов был заочно осужден российским судом на 28 лет лишения свободы за преступления, совершенные в Донбассе в 2019 году, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
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