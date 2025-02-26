Зеленский уволил генерал-майора Гнатова с должности командующего ВСУ
26 февраля 202522:17
Президент Украины Владимир Зеленский издал указ об увольнении генерал-майора Андрея Гнатова с поста командующего объединенными силами Вооруженных сил Украины (ВСУ). Соответствующий указ был опубликовал на официальном сайте главы государства.
Причины принятого решения в документе не уточняются.
Гнатов занимал эту должность с 24 июня 2024 года.
21 мая 2024 года Следственный комитет России сообщил, что Гнатов был заочно осужден российским судом на 28 лет лишения свободы за преступления, совершенные в Донбассе в 2019 году, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru