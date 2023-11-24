Зеленский уволил четырех заместителей командующего Нацгвардией
24 ноября 202323:59
Президент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку четырех заместителей командующего Национальной гвардией, сообщили украинские СМИ.
Постов лишились первый заместитель командующего Нацгвардией Владимир Кондратюк и три заместителя. Новым первым заместителем президентским указом назначен Вадим Гладков.
Информации о причинах увольнения нет.
Зеленский 17 ноября отправил в отставку заместителя главы службы внешней разведки Александра Тарасовского. Ранее украинский лидер обвинил Россию в подготовке протестов в Киеве, напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Зеленский уволил четырех заместителей командующего Нацгвардией
- Глава РФС: сборная России весной сыграет матч с европейской командой
- На Кубани в результате ливней подтопило частные домовладения
- Байден анонсировал освобождение следующей группы заложников в субботу
- Fox: количество атак на силы США в Ираке и Сирии возросло до 73
- В Чувашии нейросети помогли создать оперу с участием робота-артиста
- NBC: Нетаньяху согласился на сделку с ХАМАС из-за давления Байдена
- Собравшихся у финской границы в Заполярье мигрантов отправили в Петербург
- Израиль освободил 39 палестинцев по соглашению с ХАМАС
- Голову пришельца из фильма Спилбирга «Инопланетянин» продадут на аукционе
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru