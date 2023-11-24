Зеленский уволил четырех заместителей командующего Нацгвардией

Президент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку четырех заместителей командующего Национальной гвардией, сообщили украинские СМИ.

Владимир Зеленский назначил нового командующего силами спецопераций ВСУ

Постов лишились первый заместитель командующего Нацгвардией Владимир Кондратюк и три заместителя. Новым первым заместителем президентским указом назначен Вадим Гладков.

Информации о причинах увольнения нет.

Зеленский 17 ноября отправил в отставку заместителя главы службы внешней разведки Александра Тарасовского. Ранее украинский лидер обвинил Россию в подготовке протестов в Киеве, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: youtube.com/@NATONews
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