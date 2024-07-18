Зеленский утвердил стратегию морской безопасности страны
Украинский президент Владимир Зеленский подписал указ, активирующий решение Совета национальной безопасности и обороны страны о новой стратегии морской безопасности, сообщает Ura.ru.
Речь идет о развитии Военно-морских сил и усилении сотрудничества с Североатлантическим альянсом в Черном море.
Среди основных определяющих задач — построение Военно-морских сил со всеми необходимыми родами войск, создание противоминной коалиции с НАТО, проведение совместных учений, обеспечение постоянного присутствия военных сил Альянса в Черном море, морские патрули в Азово-Черноморском бассейне вместе с партнерами.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru