Зеленский утвердил стратегию морской безопасности страны

Украинский президент Владимир Зеленский подписал указ, активирующий решение Совета национальной безопасности и обороны страны о новой стратегии морской безопасности, сообщает Ura.ru.

НАТО продолжит расширение в Черном море и на восточных Балканах

Речь идет о развитии Военно-морских сил и усилении сотрудничества с Североатлантическим альянсом в Черном море.

Среди основных определяющих задач — построение Военно-морских сил со всеми необходимыми родами войск, создание противоминной коалиции с НАТО, проведение совместных учений, обеспечение постоянного присутствия военных сил Альянса в Черном море, морские патрули в Азово-Черноморском бассейне вместе с партнерами.

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