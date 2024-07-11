НАТО продолжит расширение в Черном море и на восточных Балканах

Североатлантический альянс захотел продолжить расширение в Черном море и на восточных Балканах, сообщает РИА Новости со ссылкой на принятую декларации по итогам саммита Альянса.

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Также в документе сказано, что НАТО поддерживает устремления стран, желающих присоединится к альянсу.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп при победе на выборах может отказаться от расширения НАТО на восток, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:Черное МореНАТО

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