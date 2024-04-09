Зеленский: Украина подготовила план нового контрнаступления

«Да, у нас есть план контрнаступления», - сказал глава государства в ответ на вопрос корреспондента о действиях Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По словам Зеленского, для нового наступления украинской армии потребуются современные системы вооружения от Запада. Он указал на необходимость возобновления военной помощи от США.

Ранее американский бизнесмен Илон Маск заявил, что наступательные операции Украины только ослабили ее, сообщает «Радиоточка НСН».

