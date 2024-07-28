Зеленский: Украина до конца ноября разработает план по достижению мира

До конца ноября 2024 года Киев разработает план по достижению мира с Россией, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью японскому телеканалу NHK.

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«Киев начнет детальные обсуждения с соответствующими странами по территориальной целостности и другим вопросам», - сказал украинский лидер.

Зеленский не стал уточнять, с какими именно странами Киев будет вести обсуждения. По словам президента Украины, он поддерживает контакты с окружением бывшего американского лидера Дональда Трампа.

Ранее советник президента Украины Михаил Подоляк в беседе с агентством Associated Press высказался против подписания мирного соглашений с Россией, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Телеграм-канал Владимира Зеленского
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