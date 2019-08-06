Зеленский торопит встречу нормандской четверки

Президент Украины Владимир Зеленский обратился с настоятельным призывом к лидерам России, Франции и Германии о скорейшей встречи нормандской четверки по ситуации в Донбассе. Как сообщает РИА ФАН, он написал об этом в соцсетях.

Зеленский объяснил свой призыв последней гибелью четырёх бойцов вооруженных сил Украины в Донбассе. Подробности этого происшествия о котором стало известно ранее, не приводятся. Ранее Зеленский заявлял, что встреча «нормандской четвёрки» на уровне глав МИД может состояться в конце августа во Франции, отмечает RT.

Между тем, как пишут «Дни.ру», Владимир Зеленский продолжает зачищать окружение своего предшественника на посту президента Петра Порошенко - на этот раз в военных структурах. Он объявил о смене начальника так называемой Операции объединенных сил в Донбассе. Новым руководителем группы войск назначен генерал-лейтенант Владимир Кравченко. До этого он возглавлял оперативное командование «Север» сухопутных войск.

