СМИ: Задержан экс-замгубернатора Вологодской области Иноземцев

Стражи порядка задержали бывшего заместителя губернатора Вологодской области Ивана Иноземцева. Об этом сообщает Tlegram-канал Baza.

Уточняется, что Иноземцев, проработавший в правительстве региона всего полгода, курировал деятельность похоронных служб. Причиной задержания и допроса стало уголовное дело о криминальной схеме в похоронном бизнесе.

По версии следствия, на которую ссылается канал, с 2021 года диспетчеры службы «112» за денежное вознаграждение незаконно передавали сведения о личностях умерших и их адресах предпринимателю Сергею Толстикову, который оказывал ритуальные услуги.

Ранее Иноземцев попытался разнять драку в баре петербургского отеля и был задержан вместе с участниками конфликта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

