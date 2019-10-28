Зеленский сравнил Украину с Южной и Северной Кореями
Разведение сил и средств в населенных пунктах Золотое и Петровское необходимо для урегулирования конфликта на юго-востоке Украины, заявил президент страны Владимир Зеленский в рамках встречи с представителями националистической партии «Национальный корпус», сообщает издание «Левый берег».
«Вопрос не в скорости, потому что Северная и Южная Корея до сих пор разные страны разного уровня. Но [там] не убивают людей. Любая война заканчивается дипломатией. Так везде было и будет в мире. И у нас так будет», — заявил Зеленский.
При этом он подчеркнул, что дипломатический путь решения конфликта предполагает встречу с президентом России Владимиром Путиным. А разведение — условие "Минска", при котором у меня есть возможность вообще с ними говорить», — сказал Зеленский.
В ответ на это один из представителей «Национального корпуса» заявил, что общение с Россией должно происходить исключительно с позиции силы. Зеленский это заявление отверг. «Экономика любой страны — две вещи: рабочие места и инвестиции. Страна, в которой война, — инвестиции ноль... Знаешь, иногда лучше заморозить какое-то движение, чтобы вырасти, как Южная Корея... Пока стреляют — экономики не будет», — подчеркнул он.
Процесс разведения сил в Донбассе должен был начаться еще 7 октября, однако украинские власти в тот же день отменили его. МИД Украины мотивировал это решение тем, что необходимое семидневное перемирие было нарушено. 26 октября Зеленский прибыл в Золотое, чтобы обсудить с украинскими военным отвод войск, однако разговор на эту тему так и не состоялся. Военнослужащие призвали Зеленского обратить внимание на акции «Нет капитуляции», участники которых выступают против разведения сил.
В свою очередь экс-депутат Верховной рады Украины Владимир Олейник в беседе с НСН выразил удивление результатами этой встречи украинского президента с военными. «Сейчас Зеленскому надо выбрать, умный он или красивый. Пока он демонстрирует только форму, не содержание. И на переговорах в Золотом даже форма оказалась не на высоте. Зеленский опустился до уровня базарного разговора», - заявил он.
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