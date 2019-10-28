Зеленский сравнил Украину с Южной и Северной Кореями

Разведение сил и средств в населенных пунктах Золотое и Петровское необходимо для урегулирования конфликта на юго-востоке Украины, заявил президент страны Владимир Зеленский в рамках встречи с представителями националистической партии «Национальный корпус», сообщает издание «Левый берег».

«Вопрос не в скорости, потому что Северная и Южная Корея до сих пор разные страны разного уровня. Но [там] не убивают людей. Любая война заканчивается дипломатией. Так везде было и будет в мире. И у нас так будет», — заявил Зеленский.

При этом он подчеркнул, что дипломатический путь решения конфликта предполагает встречу с президентом России Владимиром Путиным. А разведение — условие "Минска", при котором у меня есть возможность вообще с ними говорить», — сказал Зеленский.