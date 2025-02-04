Зеленский сообщил о масштабных коррупционных схемах на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о раскрытии масштабных коррупционных схем, ставших возможными после недавних кадровых изменений в руководстве ключевых финансовых ведомств страны. По его словам, эти схемы использовали представители власти и бизнеса, а сумма скрытых средств исчисляется миллиардами гривен.
Зеленский отметил, что на заседании совета национальной безопасности и обороны были заслушаны отчеты о финансовой чистоте в Украине. Он подчеркнул, что смена руководства в налоговой службе и службе финансового мониторинга привела к остановке теневых финансовых схем, охватывающих олигархов, чиновников и депутатов.
Президент Украины добавил, что эти лица использовали различные фонды для скрытия средств, и соответствующие материалы по делу уже переданы в правоохранительные органы.
В начале января новый глава налоговой службы Руслан Кравченко уволил двух руководителей в центральном аппарате ведомства, передает «Радиоточка НСН».
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