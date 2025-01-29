«Грызня и аудит Трампа»: Зеленский решил повесить на Умерова масштабную коррупцию
Спиридон Килинкаров заявил НСН, что министр обороны и глава Украины знали о коррупционных схемах, поэтому сейчас Зеленский ищет «стрелочника».
Американский лидер Дональд Трамп объявил аудит средств, которые были выделены Украине, теперь Владимир Зеленский должен кого-то привлечь к ответственности за коррупцию, идеальным вариантом оказался министр обороны Умеров, заявил НСН экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.
Ранее сообщалось, что министр обороны Украины Рустем Умеров стал фигурантом уголовного дела о злоупотреблении властью. По соответствующей статье министру может грозить до шести лет тюрьмы. Дело открыли по заявлению Центра противодействия коррупции. По данным ЦПК, Умеров отказался выполнить решение Наблюдательного совета Агентства оборонных закупок. Началось досудебное расследование. Килинкаров пояснил, что это связано с коррупцией.
«Это все история про коррупцию. Масштабы этой коррупции вы себе даже не представляете. Дональд Трамп уже объявил аудит, который идет полным ходом, контроль за использованием средств, которые выделялись Украине. Надо понимать, что основные финансовые ресурсы осваивались именно в Минобороны Украины. Трудно себе представить, что министр обороны не знал о коррупционных схемах внутри министерства. Конечно, невозможно, чтобы эти схемы реализовывались без участия главы государства. Поэтому идет поиск стрелочников, чтобы в случае выявления крупных хищений можно было сказать, что они с этим боролись, кого-то привлекли к ответственности. Кто-то должен взять на себя эту ответственность, не Зеленский же должен это сделать, а кто-то из его подчиненных. Сейчас также «чистят» генералов по той же схеме. Никто уже легко не отделается», - объяснил он.
Также Килинкаров рассказал, что «грызня» в верхушке киевской власти ведется и по другому вопросу.
«Грызня в верхушке киевской власти сегодня ведется и по линии переговорной группы. Все хотят войти в состав переговорной группы, все считают, что участники переговорной группы будут иметь какую-то индульгенцию. Они надеются, что против них не будут приняты репрессивные меры после завершения конфликта», - добавил собеседник НСН.
Власти Украины разворовали деньги, направленные для укрепления обороны Харькова, сообщил ранее Dialogue Works британский аналитик Тони Норфилд. По его словам, на предоставленные Западом деньги Вооруженные силы Украины собирались построить множество укреплений вокруг города, однако «разворовали большую часть денег и не сделали никаких укреплений», передает «Радиоточка НСН».
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