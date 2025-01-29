«Это все история про коррупцию. Масштабы этой коррупции вы себе даже не представляете. Дональд Трамп уже объявил аудит, который идет полным ходом, контроль за использованием средств, которые выделялись Украине. Надо понимать, что основные финансовые ресурсы осваивались именно в Минобороны Украины. Трудно себе представить, что министр обороны не знал о коррупционных схемах внутри министерства. Конечно, невозможно, чтобы эти схемы реализовывались без участия главы государства. Поэтому идет поиск стрелочников, чтобы в случае выявления крупных хищений можно было сказать, что они с этим боролись, кого-то привлекли к ответственности. Кто-то должен взять на себя эту ответственность, не Зеленский же должен это сделать, а кто-то из его подчиненных. Сейчас также «чистят» генералов по той же схеме. Никто уже легко не отделается», - объяснил он.

Также Килинкаров рассказал, что «грызня» в верхушке киевской власти ведется и по другому вопросу.

«Грызня в верхушке киевской власти сегодня ведется и по линии переговорной группы. Все хотят войти в состав переговорной группы, все считают, что участники переговорной группы будут иметь какую-то индульгенцию. Они надеются, что против них не будут приняты репрессивные меры после завершения конфликта», - добавил собеседник НСН.

Власти Украины разворовали деньги, направленные для укрепления обороны Харькова, сообщил ранее Dialogue Works британский аналитик Тони Норфилд. По его словам, на предоставленные Западом деньги Вооруженные силы Украины собирались построить множество укреплений вокруг города, однако «разворовали большую часть денег и не сделали никаких укреплений», передает «Радиоточка НСН».

