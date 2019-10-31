Зеленский сообщил, когда начнётся отвод сил в Петровском
Президент Украины Владимир Зеленский объявил о дате начала разведения сил в районе населённого пункта Петровское в Донбассе. Процесс может стартовать 4 ноября в случае сохранения режима прекращения огня в течение семи дней. Как передаёт RT, об этом Зеленский заявил после переговоров с генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом.
Украинский лидер также выразил мнение, что участники нормандского формата будут готовы провести встречу, если «они этого хотят и стремятся к этому».
Как подчеркнул Зеленский, главный результат, который необходимо достичь — это «прекращение войны».
Ранее на этой неделе начался процесс отвода сил украинских силовиков от линии соприкосновения в районе посёлка Золотое в самопровозглашённой ЛНР, что подтвердила мониторинговая миссия ОБСЕ.
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