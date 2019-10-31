Зеленский сообщил, когда начнётся отвод сил в Петровском

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о дате начала разведения сил в районе населённого пункта Петровское в Донбассе. Процесс может стартовать 4 ноября в случае сохранения режима прекращения огня в течение семи дней. Как передаёт RT, об этом Зеленский заявил после переговоров с генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом.

Украинский лидер также выразил мнение, что участники нормандского формата будут готовы провести встречу, если «они этого хотят и стремятся к этому».