Зеленский сообщил, когда начнётся отвод сил в Петровском

31 октября 201912:58

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о дате начала разведения сил в районе населённого пункта Петровское в Донбассе. Процесс может стартовать 4 ноября в случае сохранения режима прекращения огня в течение семи дней. Как передаёт RT, об этом Зеленский заявил после переговоров с генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом.

Украинский лидер также выразил мнение, что участники нормандского формата будут готовы провести встречу, если «они этого хотят и стремятся к этому».

Названы ключевые темы «нормандского формата» после разведения сил в Золотом

Как подчеркнул Зеленский, главный результат, который необходимо достичь — это «прекращение войны».

Ранее на этой неделе начался процесс отвода сил украинских силовиков от линии соприкосновения в районе посёлка Золотое в самопровозглашённой ЛНР, что подтвердила мониторинговая миссия ОБСЕ.

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Фото: YouTube
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