Зеленский сообщил, что ждет от НАТО «мощных шагов»

Украина ждет от Североатлантического альянса большего, чем слов об «открытых дверях» для нее, сообщил глава государства Владимир Зеленский.

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По его словам, Киеву мало поддержки от членов НАТО – «нужны шаги вперед». «Решение будет в Вильнюсе [на саммите НАТО летом], мы очень ждем мощных шагов, чего-то большего, чем открытые двери», — отметил президент Украины.

Американский лидер Джо Байден допустил ошибку, когда намекал Украине на возможное вступление в НАТО. Такое мнение выразил обозреватель Spectator Роберт Сервис, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Telegram-канал Зеленского
ТЕГИ:УкраинаНАТОВладимир Зеленский
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