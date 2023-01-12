Зеленский сообщил, что ждет от НАТО «мощных шагов»

По его словам, Киеву мало поддержки от членов НАТО – «нужны шаги вперед». «Решение будет в Вильнюсе [на саммите НАТО летом], мы очень ждем мощных шагов, чего-то большего, чем открытые двери», — отметил президент Украины.

Американский лидер Джо Байден допустил ошибку, когда намекал Украине на возможное вступление в НАТО. Такое мнение выразил обозреватель Spectator Роберт Сервис, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

