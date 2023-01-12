Зеленский сообщил, что ждет от НАТО «мощных шагов»
Украина ждет от Североатлантического альянса большего, чем слов об «открытых дверях» для нее, сообщил глава государства Владимир Зеленский.
По его словам, Киеву мало поддержки от членов НАТО – «нужны шаги вперед». «Решение будет в Вильнюсе [на саммите НАТО летом], мы очень ждем мощных шагов, чего-то большего, чем открытые двери», — отметил президент Украины.
Американский лидер Джо Байден допустил ошибку, когда намекал Украине на возможное вступление в НАТО. Такое мнение выразил обозреватель Spectator Роберт Сервис, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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