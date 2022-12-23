Читатели Le Figaro поддержали заявление Макрона о членстве Украины в НАТО

«Появляется надежда, что третьей мировой войны удастся избежать», — написал один из комментаторов.

Читатель отметил, что Макрон произнес слова, «напоминающие компромисс» и напомнил, что России давали слово не расширять НАТО. Другой читатель задался вопросом о том, почему Макрон не сказал этого еще год назад. Пользователь считает, что таким образом можно было бы уговорить других лидеров Запада дать обещание не расширять НАТО на Украину и избавить весь мир от конфликта.

Страны альянса на саммите в Бухаресте в 2008 году подтвердили, что Грузия и Украина имеют право на членство в НАТО, отодвинув решение вопроса на неопределенное время, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». В июне лидеры НАТО на саммите альянса в Брюсселе поддержали право обеих стран на присоединение к альянсу.

