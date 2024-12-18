Зеленский допустил, что вновь будет смешить людей

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не исключает возвращения к карьере в юмористической сфере. В интервью французскому изданию Le Parisien он назвал этот вопрос «уместным, но сложным».

Отвечая на вопрос о возможности снова «смешить людей», Зеленский допустил, что при сохранении своих прежних качеств может вернуться к творчеству. До избрания президентом он был широко известен как комик и основатель студии «Квартал 95», где выступал с пародиями на политиков. После его вступления в должность студия заменила актера, изображавшего самого Зеленского.

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Полномочия президента Украины формально истекли 20 мая, однако в условиях военного положения парламентские и президентские выборы в стране не проводятся. Это вызвало критику со стороны России. Владимир Путин напомнил о решении Конституционного суда Украины 2014 года, ограничивающем продление президентских сроков, и назвал пребывание Зеленского на посту «нелегитимным».

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя утверждает, что Зеленский пытается сохранить власть любой ценой, в том числе рискуя втянуть мир в новый глобальный конфликт. На фоне избрания Дональда Трампа президентом США в украинских политических кругах вновь заговорили о необходимости проведения выборов, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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