Зеленский допустил, что вновь будет смешить людей
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не исключает возвращения к карьере в юмористической сфере. В интервью французскому изданию Le Parisien он назвал этот вопрос «уместным, но сложным».
Отвечая на вопрос о возможности снова «смешить людей», Зеленский допустил, что при сохранении своих прежних качеств может вернуться к творчеству. До избрания президентом он был широко известен как комик и основатель студии «Квартал 95», где выступал с пародиями на политиков. После его вступления в должность студия заменила актера, изображавшего самого Зеленского.
Полномочия президента Украины формально истекли 20 мая, однако в условиях военного положения парламентские и президентские выборы в стране не проводятся. Это вызвало критику со стороны России. Владимир Путин напомнил о решении Конституционного суда Украины 2014 года, ограничивающем продление президентских сроков, и назвал пребывание Зеленского на посту «нелегитимным».
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя утверждает, что Зеленский пытается сохранить власть любой ценой, в том числе рискуя втянуть мир в новый глобальный конфликт. На фоне избрания Дональда Трампа президентом США в украинских политических кругах вновь заговорили о необходимости проведения выборов, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Глеб Калюжный озвучит персонажа в анимационном сериале «Киберслав»
- В Екатеринбурге выявлены два случая ботулизма из-за зараженных консервов
- Женщина погибла в карете скорой после столкновения поездов в Мурманской области
- Анна Седокова оплатит транспортировку тела бывшего мужа Яниса Тиммы в Латвию
- Эксперт назвал главные подарки на Новый год в России
- ПВО России сбили украинский беспилотник над Белгородской областью
- В Москве задержан подозреваемый в поджоге служебной машины
- Виктория Каунова и секстет Ильи Морозова выступят в «Джазе на воде»
- Зеленский допустил, что вновь будет смешить людей
- Боец ММА Иван Емельяненко получил полтора года колонии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru