Зеленский допустил, что вновь будет смешить людей

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не исключает возвращения к карьере в юмористической сфере. В интервью французскому изданию Le Parisien он назвал этот вопрос «уместным, но сложным».

Отвечая на вопрос о возможности снова «смешить людей», Зеленский допустил, что при сохранении своих прежних качеств может вернуться к творчеству. До избрания президентом он был широко известен как комик и основатель студии «Квартал 95», где выступал с пародиями на политиков. После его вступления в должность студия заменила актера, изображавшего самого Зеленского.