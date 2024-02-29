Зеленский снял с должности командующего силами логистики ВСУ

Президент отправил в отставку командующего силами логистики ВСУ Олега Гуляка и назначил на его место Владимира Карпенко. О причинах смены руководства не сообщается.

Зеленский 8 февраля снял с должности главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и назначил на его место Александра Сырского. Также он сменил заместителей главкома и начальника Генштаба.

По словам министра обороны России Сергея Шойгу, с начала спецоперации украинская армия потеряла более 444 тысяч военнослужащих, отмечает «Радиоточка НСН».

