Зеленский снял с должности командующего силами логистики ВСУ

Президент Владимир Зеленский сменил командование силами логистики Вооруженных сил Украины (ВСУ). Указы опубликованы на официальном сайте главы государства.

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Президент отправил в отставку командующего силами логистики ВСУ Олега Гуляка и назначил на его место Владимира Карпенко. О причинах смены руководства не сообщается.

Зеленский 8 февраля снял с должности главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и назначил на его место Александра Сырского. Также он сменил заместителей главкома и начальника Генштаба.

По словам министра обороны России Сергея Шойгу, с начала спецоперации украинская армия потеряла более 444 тысяч военнослужащих, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Владимир Зеленский
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