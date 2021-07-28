Зеленский сменил главу Генштаба и командующего Объединенных сил Украины
28 июля 202121:39
Начальник Генерального штаба ВС Украины Сергей Корнийчук освобожден от должности. Соответствующий указ президента страны Владимира Зеленского опубликован на сайте офиса главы государства.
Следующим указом президента главой Генштаба был назначен Сергей Шаптала, который ранее командовал войсками оперативного командования «Запад» на Донбассе.
Кроме того, Зеленский уволил командующего объединенных сил Владимира Кравченко и назначил на его должность Александра Павлюка.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,2 млн+22 420 / сут.
Умерли
156 тыс.+798 / сут.
Выздоровели
5,5 млн+20 579 / сут.
- ФРС США сохранила базовую ставку на уровне 0-0,25%
- Три человека пострадали при обрушении металлоконструкций на комбинате под Белгородом
- Жителям Нью-Йорка выдадут по 100 долларов за первую прививку от COVID-19
- Педро Кастильо официально вступил в должность президента Перу
- Росстат: Реальные располагаемые доходы граждан увеличились во втором квартале года
- Первый канал опроверг информацию о закрытии программы «Док-Ток»
- Минздрав Турции не намерен вводить ограничения из-за COVID-19
- СМИ: Трое граждан США погибли при крушении самолета на Украине
- В МИД России оценили встречу с США по стратегической стабильности
- «Я буду лучшим в мире!» В Подмосковье рассказали о своих олимпийцах
28 июля 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru