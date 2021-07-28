Зеленский сменил главу Генштаба и командующего Объединенных сил Украины

Начальник Генерального штаба ВС Украины Сергей Корнийчук освобожден от должности. Соответствующий указ президента страны Владимира Зеленского опубликован на сайте офиса главы государства.

Следующим указом президента главой Генштаба был назначен Сергей Шаптала, который ранее командовал войсками оперативного командования «Запад» на Донбассе.

Кроме того, Зеленский уволил командующего объединенных сил Владимира Кравченко и назначил на его должность Александра Павлюка.

