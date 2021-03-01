Зеленский сделает прививку от COVID-19 публично
Президент Украины Владимир Зеленский публично сделает прививку от COVID-19 вакциной Covishield, разработанной компанией AstraZeneca. Об этом в эфире «Украина 24» рассказал министр здравоохранения Максим Степанов. Он, к слову, также планирует вакцинироваться прилюдно.
«Таким образом мы хотим продемонстрировать качество этой вакцины», — цитируют министра Известия.
Ранее в Минздраве Украины сообщили, что с 24 февраля – когда в стране стартовала кампания по вакцинации – прививку сделали более 3 тысяч человек. Украина одной из последних в Европе начала кампанию, после того, как из Индии прибыли первые 500 тысяч доз вакцины Covishield. В первую очередь привиться от COVID-19 могут медики, отмечает RT.
В свою очередь, лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал глупостью высказывание президента Украины Владимира Зеленского о российской вакцине «Спутник V». Ранее украинский лидер, комментируя вероятность использования на территории страны российской вакцины от коронавиурса, заявил, что «украинцы не кролики», на них экспериментировать нельзя.
«Как можно? Весь мир хочет нашу вакцину!», - заявил Жириновский, добавив, что все лекарства – это эксперименты.
«Что винить, какие кролики? Тебе, Зеленский, даже пустые ампулы никто не даст. Ты не хочешь эксперимент. А хоронить ты хочешь? Какой президент это?» - заявил лидер ЛДПР.
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