Зеленский сделает прививку от COVID-19 публично

Президент Украины Владимир Зеленский публично сделает прививку от COVID-19 вакциной Covishield, разработанной компанией AstraZeneca. Об этом в эфире «Украина 24» рассказал министр здравоохранения Максим Степанов. Он, к слову, также планирует вакцинироваться прилюдно.

«Таким образом мы хотим продемонстрировать качество этой вакцины», — цитируют министра Известия.

Ранее в Минздраве Украины сообщили, что с 24 февраля – когда в стране стартовала кампания по вакцинации – прививку сделали более 3 тысяч человек. Украина одной из последних в Европе начала кампанию, после того, как из Индии прибыли первые 500 тысяч доз вакцины Covishield. В первую очередь привиться от COVID-19 могут медики, отмечает RT.