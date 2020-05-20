Зеленский считает диалог с Путиным неизбежным
Владимир Зеленский во время пресс-конференции, приуроченной к первому году его президентства, ответил на вопрос о диалоге с российским лидером Владимиром Путиным. Как пишет РИА Новости, президент Украины подчеркнул, что он неизбежен.
Кстати, РБК отмечает, что действующий президент Украины гораздо реже своего предшественника Петра Порошенко общается с российским коллегой Владимиром Путиным. Издание отмечает, что в первый год работы (с 20 мая 2019 года) он всего шесть раз созванивался с президентом РФ. В то время, как Петр Порошенко в первый год работы (с 7 июня 2014 по 7 июня 2015 года) 22 раза разговаривал с российским президентом по телефону 22 раза. Эти подсчеты приводит РБК. Они сделаны на основе сообщений о состоявшихся телефонных переговорах, опубликованных на сайте Кремля и президента Украины.
Ранее НСН писала, что жители Украины оценили деятельность Владимира Зеленского, который находится на посту президента страны в течение года. Как пишет Интерфакс, ссылаясь на результаты опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг», только около трети респондентов довольны работой президента страны. Они оценили работу Зеленского на «отлично» или «хорошо». Почти 40% — на «удовлетворительно», еще около трети — на «неудовлетворительно» или «ужасно».
Также в ходе исследования выяснилось, что невысоко деятельность Зеленского оценили преимущественно жители восточной части Украины и граждане старшего возраста. На юге и западе, а также в центральной части страны и молодежь, напротив, удовлетворены работой президента.
Опрошенные высоко отметили работу Зеленского по освобождению удерживаемых лиц и по борьбе с коронавирусом. Недовольны граждане остались его деятельностью по уменьшению влияния олигархов на политику, а также земельной и медицинской реформами.
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