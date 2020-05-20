Зеленский считает диалог с Путиным неизбежным

Владимир Зеленский во время пресс-конференции, приуроченной к первому году его президентства, ответил на вопрос о диалоге с российским лидером Владимиром Путиным. Как пишет РИА Новости, президент Украины подчеркнул, что он неизбежен.

Кстати, РБК отмечает, что действующий президент Украины гораздо реже своего предшественника Петра Порошенко общается с российским коллегой Владимиром Путиным. Издание отмечает, что в первый год работы (с 20 мая 2019 года) он всего шесть раз созванивался с президентом РФ. В то время, как Петр Порошенко в первый год работы (с 7 июня 2014 по 7 июня 2015 года) 22 раза разговаривал с российским президентом по телефону 22 раза. Эти подсчеты приводит РБК. Они сделаны на основе сообщений о состоявшихся телефонных переговорах, опубликованных на сайте Кремля и президента Украины.

