Зеленский решил провести конкурс на должности глав регионов

Избранный президент Украины Владимир Зеленский намерен провести конкурс на замещение должностей губернаторов в стране. За помощью в подборе кандидатур он обратился к международным кадровым агентствам.

Ранее Зеленский объявил конкурс на должность пресс-секретаря президента. Заявки на участие уже подали несколько тысяч украинцев, передает ТАСС.

Напомним, инаугурация Владимира Зеленского назначена на 20 мая.

