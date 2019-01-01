Зеленский решил провести конкурс на должности глав регионов
Избранный президент Украины Владимир Зеленский намерен провести конкурс на замещение должностей губернаторов в стране. За помощью в подборе кандидатур он обратился к международным кадровым агентствам.
Ранее Зеленский объявил конкурс на должность пресс-секретаря президента. Заявки на участие уже подали несколько тысяч украинцев, передает ТАСС.
Напомним, инаугурация Владимира Зеленского назначена на 20 мая.
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