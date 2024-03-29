Зеленский решил назначить Данилова послом в Молдавию

Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов станет послом в Молдавии, заявил президент Владимир Зеленский. Видеообращение опубликовано в его Telegram-канале.

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«Я согласовал его кандидатуру в качестве нового посла нашего государства в Республике Молдова», - объявил Зеленский.

На сайте президента Украины пока нет приказа о назначении экс-секретаря СНБО на дипломатическую работу. Кроме того, Зеленский не уточнил, выдал ли Кишинев агреман (согласие) на прием Данилова.

Зелененский сменил главу СНБО 26 марта. Эту должность получил бывший руководитель Службы внешней разведки Украины Александр Литвиненко, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Соцсети/danilov.oleksiy
ТЕГИ:МолдавияУкраинаВладимир Зеленский

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