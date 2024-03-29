Зеленский решил назначить Данилова послом в Молдавию

СК РФ проверяет причастность спецслужб Украины к организации теракта в «Крокусе» При обстрелах ВСУ в Белгороде с 11 марта повреждено остекление более 3 тысяч домов Задержанный ФСБ житель ЛНР наводил ракеты ВСУ на цели в Луганске Доходы РЖД составили рекордные 3,017 трлн рублей в 2023 году Сезон КХЛ 2024/2025 продлится до конца мая