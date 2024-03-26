Увольнение Данилова связали с оскорблением должностного лица КНР

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Алексея Данилова с поста секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) из-за его некорректных высказываний в адрес спецпредставителя Китая. Такое мнение высказал политолог Андрей Суздальцев.

«Повод для усиления»: Зеленский уволил Данилова по совету Запада

Эксперт обратил внимание, что Данилов неоднократно становился участником скандалов. Это не соответствовало интересам Зеленского, который хочет, чтоб Запад воспринимал его команду как элиту Украины, отметил аналитик.

«Оскорбление высокого должностного лица из Китая, видимо, переполнило чашу», - сказал Суздальцев в беседе с газетой «Известия».

Ранее Данилов публично исковеркал имя спецпредставителя КНР по делам Евразии Ли Хуэя, комментируя заявления дипломата о необходимости переговоров Украины с Россией, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / AP
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