Экс-министр финансов Украины: Зеленский попадает под категорию олигархов
Президент Украины Владимир Зеленский подпадает под категорию олигарха, закон о которых приняла в четверг Верховная Рада, заявил экс-министр финансов Украины Игорь Уманский на своей странице в Facebook. Так он прокомментировал новый закон.
По его мнению, украинский президент использует политическую власть для обогащения, контролирует СМИ, имеет значительный экономический вес, финансирует партию «Слуга народа» и влияет на монополии.
По словам бывшего министра, Зеленский пользуется политической властью для наращивания капиталов своего окружения. Экс-министр также считает, что Зеленский контролирует СМИ через Нацсовет по телерадиовещанию. После вступления в силу нового закона, он будет иметь контроль над СМИ олигархов через СНБО.
Кроме того, Уманский отметил, что Зеленский имеет «значительный экономический и политический вес» благодаря программе «Большая стройка», а также финансирует партию «Слуга народа» и имеет контроль над госпредприятиями.
Накануне украинский парламент принял закон «Об олигархах», согласно которому самым богатым людям страны запрещается финансировать партии и владеть СМИ, передает Ura.ru. После этого депутат Верховной рады от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко заявил, что новый закон может привести к бегству президента Украины Владимира Зеленского в Россию.
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