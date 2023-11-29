На Украине 86-летняя женщина получила повестку

Известно, что у нее медицинское образование, что, возможно, послужило поводом для призыва на службу. Внучка пенсионерки опубликовала видео с повесткой, в которой ручкой прописана дата рождения женщины. В марте прошлого года она перебралась в Днепр как переселенка из Бахмута, в новом городе у нее имеется временная регистрация.

Украинские власти обязали с 1 октября встать на военный учет женщин-медиков и фармацевтов, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



