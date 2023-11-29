На Украине 86-летняя женщина получила повестку
29 ноября 202312:06
В Днепре выдали повестку 86-летней женщине, пишет Telegram-канал издания «Страна».
Известно, что у нее медицинское образование, что, возможно, послужило поводом для призыва на службу. Внучка пенсионерки опубликовала видео с повесткой, в которой ручкой прописана дата рождения женщины. В марте прошлого года она перебралась в Днепр как переселенка из Бахмута, в новом городе у нее имеется временная регистрация.
Украинские власти обязали с 1 октября встать на военный учет женщин-медиков и фармацевтов, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru