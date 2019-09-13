Зеленский рассказал о своем плане возвращения Крыма «не только словами»
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что готовится новый обмен заключенными с Россией. Он сказал об этом в ходе «Ялтинской европейской стратеги» (YES), пишет «Газета.ру». Зеленский уточнил, что страны готовят списки на обмен.
Кроме того, Зеленский заявил, что у него есть планы относительно того, как вернуть Крым «не только словами». Однако украинский лидер пока отказался рассказывать о своих намерениях.
Первый президент независимой Украины Леонид Кравчук в эфире НСН рассказал, что Украина ожидает встречу «Нормандской четверки» и переговоры Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом.
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