Зеленский пригрозил России после атаки БПЛА во время визита Стармера
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев ответит на инцидент с беспилотником, перехваченным в центре украинской столицы во время его встречи с премьер-министром Великобритании Кииром Стармером. Об этом он сообщил на пресс-конференции.
Ранее в четверг глава британского правительства прибыл на Украину, где, по данным Даунинг-стрит, объявил о новой военной помощи Киеву.
В СМИ появилась информация, что во время переговоров Зеленского и Стармера в небе над местом их проведения был перехвачен беспилотник-камикадзе, который, как утверждается, мог быть запущен со стороны России.
Комментируя этот инцидент, Зеленский пообещал, что Украина также «передаст привет» в ответ, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru