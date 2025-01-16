Зеленский пригрозил России после атаки БПЛА во время визита Стармера

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев ответит на инцидент с беспилотником, перехваченным в центре украинской столицы во время его встречи с премьер-министром Великобритании Кииром Стармером. Об этом он сообщил на пресс-конференции.

Ранее в четверг глава британского правительства прибыл на Украину, где, по данным Даунинг-стрит, объявил о новой военной помощи Киеву.

Премьер Британии Стармер прибыл на Украину

В СМИ появилась информация, что во время переговоров Зеленского и Стармера в небе над местом их проведения был перехвачен беспилотник-камикадзе, который, как утверждается, мог быть запущен со стороны России.

Комментируя этот инцидент, Зеленский пообещал, что Украина также «передаст привет» в ответ, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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