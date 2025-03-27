Зеленский рассказал, какие гарантии от Трампа важны для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что он ожидает от президента США Дональда Трампа гарантий для Украины. В ходе пресс-конференции Зеленский отметил, что с самого начала их переговоров он поднимал вопрос о поддержке Украины для достижения справедливого и устойчивого мира.

Он подчеркнул, что важным условием является нахождение Украины в сильной позиции на переговорах, что позволит завершить конфликт мирным путем.

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Зеленский добавил, что ему важны гарантии от США, чтобы Украина могла уверенно двигаться к окончанию конфликта.

Трамп ранее заявлял, что Вашингтон не планирует предоставлять Украине значительные гарантии безопасности и возлагает эту ответственность на Европу. Вместе с тем, он выразил намерение сотрудничать с Киевом в сфере редкоземельных металлов, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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