Зеленский рассказал, какие гарантии от Трампа важны для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что он ожидает от президента США Дональда Трампа гарантий для Украины. В ходе пресс-конференции Зеленский отметил, что с самого начала их переговоров он поднимал вопрос о поддержке Украины для достижения справедливого и устойчивого мира.

Он подчеркнул, что важным условием является нахождение Украины в сильной позиции на переговорах, что позволит завершить конфликт мирным путем.