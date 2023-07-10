Зеленский раскрыл требования к НАТО на саммите в Вильнюсе

Зеленский заявил, что намерен потребовать от Североатлантического альянса предоставить Киеву новые пакеты военной помощи. Украинский лидер уточнил, что собирается сделать акцент на предоставлении Киеву средств противовоздушной обороны.

Он выразил надежду, что в ходе саммита получит «четкий сигнал о членстве Украины в альянсе». Зеленский сообщил, что встретится с представителями США, европейских стран, Канады и Японии.

Президент США Джо Байден в рамках саммита НАТО намерен встретиться с Владимиром Зеленским и турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, передает «Радиоточка НСН».

