Зеленский раскрыл требования к НАТО на саммите в Вильнюсе

Президент Украины Владимир Зеленский назвал вопросы, которые планирует обсудить с западными партнерами в ходе саммита НАТО в Вильнюсе 11-12 июля. Он опубликовал видеообращение в своем Telegram-канале.

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Зеленский заявил, что намерен потребовать от Североатлантического альянса предоставить Киеву новые пакеты военной помощи. Украинский лидер уточнил, что собирается сделать акцент на предоставлении Киеву средств противовоздушной обороны.

Он выразил надежду, что в ходе саммита получит «четкий сигнал о членстве Украины в альянсе». Зеленский сообщил, что встретится с представителями США, европейских стран, Канады и Японии.

Президент США Джо Байден в рамках саммита НАТО намерен встретиться с Владимиром Зеленским и турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Telegram-канал Зеленского
ТЕГИ:НАТОВладимир ЗеленскийУкраина

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