Зеленский: Байден мог бы закончить конфликт за пять минут
Президент Соединенных Штатов Джо Байден мог бы закончить конфликт вокруг Украины за пять минут, сообщил ABC News украинский лидер Владимир Зеленский.
«Если мы говорим о том, чтобы закончить конфликт ценой Украины, то есть заставить нас отказаться от наших территорий, я думаю, что таким образом Байден мог бы закончить его через пять минут», — сказал глава государства. Он отметил, что Киев такой вариант не устраивает.
Также президент прокомментировал заявления экс-главы США Дональда Трампа о возможности закончить конфликт за сутки. По словам Зеленского, тот уже имел такой шанс.
Трамп считает, что в случае победы на выборах главы государства в 2024 году сможет остановить конфликт на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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