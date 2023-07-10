Зеленский: Байден мог бы закончить конфликт за пять минут

«Если мы говорим о том, чтобы закончить конфликт ценой Украины, то есть заставить нас отказаться от наших территорий, я думаю, что таким образом Байден мог бы закончить его через пять минут», — сказал глава государства. Он отметил, что Киев такой вариант не устраивает.

Также президент прокомментировал заявления экс-главы США Дональда Трампа о возможности закончить конфликт за сутки. По словам Зеленского, тот уже имел такой шанс.

Трамп считает, что в случае победы на выборах главы государства в 2024 году сможет остановить конфликт на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

