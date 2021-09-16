Украинский телеканал «Интер» проверят за фильмы о Шерлоке Холмсе и Д'Артаньяне

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания объявил о проверке телеканала «Интер», которую проведут после показа российских фильмов с участием актёров, внесённых в стране в чёрный список, сообщает пресс-служба ведомства.

В сообщении уточняется, что в период с 31 августа по 12 сентября телеканал показал девять таких кинокартин, в том числе несколько серий «Приключений Шерлока Холмса и доктора Ватсона» с участием Никиты Михалкова и Бориса Клюева, «Гостья из будущего» с Валентиной Талызиной и Борисом Щербаковым, «Завтра была война» с Верой Алентовой, «Офицеры» с Василием Лановым, «Д'Артаньян и три мушкетера» с Михаилом Боярским, Ириной Алферовой, Алисой Фрейндлих, Олегом Табаковым.

Ранее власти Украины на три года запретили въезд на территорию страны певцу Филиппу Киркорову, сообщают «Невские новости».

